قال مبارك الهاجري – رياضي قطري أن بطولة كأس العالم الحالية غريبة ، مبينا أن البحث في جوجل على اسم المملكة بعد الفوز على الأرجنتين تخطى المليار وهذا فخر لنا .

وأضاف الهاجري” اليوم المغرب يمثلنا نحن كعرب ونتمنى أن نسخة كأس العالم تكون عربية ، كما بأمل أن مسابقة كأس العالم القادمة تكون في الرياض”

وروى مبارك الهاجري قصة مبادرته لاستقبال ضيوف مونديال قطر في منزله لمشاهدة مباريات كأس العالم في أجواء مختلفة ورائعة ، حيث ضرب نموذج رائع لكرم الضيافة القطرية

وقال الهاجري أن ” جميع القطريين أبوابهم مفتوحة ونفتخر باكرام الضيف وهذا متوارثة أبا عن جد، حيث أنني أجلس من الساعة الواحدة ظهرا أمام المنزل لاستضافة السياح ، كما قمت بشراء بعض التذاكر وأعطيتهم للراغبين بحضور المباريات ”

وتحدث الهاجري عن موقف مثير لأحد الرحالة السعوديين قائلت “أثناء عودتي من الرياض الى قطر وجدت شخص يمشي في الصحراء ويظهر التعب والارهاق على وجهه ، فأوقفته لاعرف قصته قال إنه رحالة وخارج من بحر جدة وقطع 1400 كيلو وعرضت عليه الركوب معي في السيارة لكنه رفض واستقبلته في الدوحة وقدمت له واجب الضيافة”.

مبارك الهاجري – رياضي قطري : بطولة كأس العالم الحالية غريبة .. والبحث على اسم السعودية بعد الفوز على الأرجنتين تخطى المليار مرة وهذا فخر لنا @Mubarakalhajri7#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FujtUvepl7 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 12, 2022