غاب أوريلين تشواميني لاعب الوسط والمدافع دايو أوباميكانو عن مران منتخب فرنسا اليوم الإثنين ضمن الاستعداد لمواجهة المغرب قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.

ولم يوضح الاتحاد الفرنسي السبب وراء غيابهما، لكن صحيفة “ليكيب” قالت إن أوباميكانو يعاني من التهاب في الحلق بينما تعرض تشواميني لكدمة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب أمام فرنسا يوم الأربعاء على إستاد البيت في نصف النهائي الثاني بكأس العالم 2022 في قطر. والمتأهل من هذه المباراة سيواجه في المباراة النهائية الأرجنتين أو كرواتيا.