الدلع كتقديم الأب لابنه في الجامعة وعدم إعطاء المسؤولية للبنت قبل الزواج أكبر خطر نواجهه في التربية

قال استشاري الطب النفسي د. محمد اليوسف، اليوم الإثنين، أن أكبر خطر يواجه التربية في المملكة هو جانبان إما الحماية الزائدة أو العنف الزائد فكلاهما يضر الأبناء.

وأوضح الاستشاري”الدلع كتقديم الأب لابنه في الجامعة وعدم إعطاء المسؤولية للبنت قبل الزواج أكبر خطر نواجهه في التربية”

وتابع اليوسف إن الدلع والحماية الزائدة يضران الأطفال أكثر، وأشار إلى أن المطلوب من الوالدين الدعم وتدريب الأبناء على المواجهة

وأضاف “شهدت في عيادتي طفلا يتصرف كعاملتهم المنزلية، وهذا النوع من الأطفال يكون لديه مشكلة في التواصل مع الآخرين ، وعند خروجه الأشخاص يتنمرون عليه” ، متابعا “سنشهد جيلا قادما لا يتقن التواصل مع الآخرين ”

فيديو | استشاري الطب النفسي د. محمد اليوسف: الدلع كتقديم الأب لابنه في الجامعة وعدم إعطاء المسؤولية للبنت قبل الزواج أكبر خطر نواجهه في التربية #الراصد pic.twitter.com/key8GJR5Gk — الراصد (@alraasd) December 12, 2022