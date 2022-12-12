ظهرت والدة الإيراني مجيد رضا الذي أعدمته سلطات النظام الإيراني صباح اليوم الأثنين، في مشهد مؤثر حيث ظلت تبكي وتصرخ فوق قبر ابنها الذي راح ضحية النظام الإرهابي.

وكانت سلطات الملالي نفذت حكم الإعدام في ثاني متظاهر، مرتبط بحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أشهر، بعد إدانته بمهاجمة قوات الأمن.

وتم شنق الشاب علنا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط إدانات دولية.