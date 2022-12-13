قال وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية فيصل الضفيان، أن توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي حسب القرار الوزاري بهدف حفظ حقوق الموظف وصاحب العمل.

وأضاف أن الوزارة طورت عدة خدمات عبر منصة قوى؛ تتعلق بإدارة العلاقة التعاقدية وتحسينها وكافة الخدمات كمنظومة كاملة.

وأكد أن المنشآت وفق القرار الوزاري ملزمة بتوثيق العقود عبر منصة قوى للعاملين سواء كانوا سعوديين أو وافدين.