طرحت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن ت وظائف إدارية وهندسية وصحية لدى شركائها برواتب تصل (7,000 ريال)

وأوضحت نيوم أن الوظائف المطلوبة. هي:

1- أمين مستودع:

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

– لغة إنجليزية.

2- مهندس مدني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).

– لا يٌشترط وجود خبرة سابقة.

3- ممرض:

– شهادة معتمدة من وزارة الصحة.

– خبرة 3 سنوات على الأقل.

4- موظف استقبال:

– درجة البكالوريوس مع خبرة في نفس المجال.

– إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

5- مراقب الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة:

– درجة دبلوم في إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة.

– راتب يصل إلى 7,000 ريال.

أماكن العمل:

– نيوم، تبوك، ضباء.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/18هـ الموافق 2022/12/12م. من خلال الرابط التالي:هنا