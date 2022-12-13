تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫96197 مقابل الريال الواحد 0٫25243

الدولار:3٫76070 مقابل الريال الواحد 0٫26591

درهم إماراتي:1٫02385 مقابل الريال الواحد 0٫97671

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54343

دينار أردني:5٫30206 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫24742 مقابل الريال الواحد 0٫08165

دينار بحريني:9٫97509 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري:1٫03295 مقابل الريال الواحد 0٫96810

الدرهم المغربي: 0٫35672 مقابل الريال الواحد 2٫80593

الجنيه المصري: 0٫15251 مقابل الريال الواحد 6٫55675