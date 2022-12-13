الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء13 ديسمبر

مربي تماسيح ما عنده مزح

منذ 1 ساعة
0
1087
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    خلي التصوير ينفعك

    منذ 27 دقيقة
    0
    1011
    &#8220;المنيع&#8221; يجيب على سائل لديه مبلغ مالي في محفظة الأسهم منذ 10 سنوات ونسى يُزكي (فيديو)

    “المنيع” يجيب على سائل لديه مبلغ مالي في محفظة الأسهم منذ 10 سنوات ونسى يُزكي (فيديو)

    منذ 32 دقيقة
    0
    1136
    أرامكو تعمل على تطوير حقل غاز الجافورة بـ110 مليارات دولار

    أرامكو تعمل على تطوير حقل غاز الجافورة بـ110 مليارات دولار

    منذ 43 دقيقة
    0
    1175
    الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة قطر لإقصائيات دوري أبطال آسيا 2022

    الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة قطر لإقصائيات دوري أبطال آسيا 2022

    منذ 48 دقيقة
    0
    1338

    مربي تماسيح ما عنده مزح

    منذ 1 ساعة
    0
    1087