وُضع وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم في موقفٍ مُحرجٍ بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ أثناء مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لتجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.

وأصبحت القاعة عبارة عن ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء فجأة ليتساءل وزير المالية باللغة الإنجليزية what happened “ماذا حدث؟”، ثم أطلق عبارات ناقدة همساً أمام “المايكات” بالقول: “إيه الفضيحة دي؟!”.. و”الناس ديل ناس فضائح”، وتساءل: “كيف تقولون للناس تعالوا استثمروا عندنا.

وحاول وزير المالية تدارك الموقف المحرج سريعاً بعد عودة الكهرباء بدقائق حيث دعا مجلس الوحدة الاقتصادية بأن تكون الكهرباء أحد القطاعات المستهدفة باستثماراتهم، وقُوبلت بادرته تلك بالتصفيق.