أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.9 %، مغلقا عند 10221 نقطة (+ 188 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية”، عند 75 ريالا (+ 4 %) للأول، و30.65 ريال (+ 1 %) للثاني.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك ساب” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” و”البحري” و”مصرف الإنماء” و”مجموعة تداول” و”سبكيم العالمية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و6 %.

وصعد سهما “السعودي الفرنسي” و”نقي” عند 37.85 ريال (+ 2 %) للأول، و64.50 ريال (+ 1 %) للثاني.

وارتفع سهم “أمريكانا” بنسبة 12 % عند 3.08 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 420 مليون سهم وبقيمة 1.3 مليار ريال.

وصعد سهم “تنمية” بالنسبة القصوى عند 113.60 ريال.

في المقابل، تصدر سهم “تهامة للإعلان” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق “بنيان ريت” عند 9.58 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.