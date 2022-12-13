علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على إمكانية انتقال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وقال المسحل: “سأكون صادقًا، بصفتنا اتحاد كرة قدم، لا يمكننا التدخل بين نادٍ سعودي ولاعب، لكن نود وجود هذا اللاعب في دورينا، نريد أن ينتشر قميصه لأحد أنديتنا في كل مكان في العالم، سنكون سعداء للغاية”، وذلك وفقًا لـ”ماركا” الإسبانية.

وأضاف: “أعتقد أن هناك احتمالا لوجوده، لأننا نجذب النجوم دائمًا، لكنني لا أعرف ربما أنتم الصحافة تعلمون أكثر منا”.

وأشار إلى أن كل نادٍ أن يفي بالتزاماته المادية تجاه الدوري السعودي، مضيفا:” لا أعتقد النصر إذا حصل على رونالدو سيضع رقمًا مثل هذا دون تغطية التزاماته المادية، لأنه قد يقع في أزمة كبرى”.