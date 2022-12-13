شهد معهد كونسرفتوار نور للبنات في قم الإيرانية، تسمم 51 طالبة ونقلهن إلى المستشفى في حالة الطوارئ.

وكشفت التقارير أن التسمم الحاد الذي أصاب الطالبات ناجم عن استنشاق غاز مجهول.

وبحسب التقارير الواردة ، فقد وقع حادث مماثل في وقت سابق في 9 ديسمبر، حيث نُقل ثمانية عشر طالباً إلى المستشفى.

و بسبب التهديد والضغط من قبل سلطات المدرسة والمسؤولين الأمنيين ، فإن المعلومات المتعلقة بها كانت محدودة للغاية.

ويقول الطلاب إنه قبل ظهور أعراض التسمم ، ظهرت رائحة تشبه رائحة الفاكهة في فصول المدرسة في المرتين.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة مهسا أميني على يد شرطة النظام الإيراني الإرهابي بسبب الحجاب الإجباري.