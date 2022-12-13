عثر شاب في منطقة لاكانيا جنوب تونس على رضيعة حية داخل مقلب قمامة، الأمر الذيشكل صدمة بالنسبة له.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما سمع الشاب صوت بكاء يخرج من كيس بلاستيكي فقام بفتح الكيس بحذر فتفاجئ بوجود طفلة رضيعة، وفقا لـ”بوابة تونس”.

وخلع الشاب معطفه وغطى جسم الرضيعة به، وتوجه بها إلى المستشفى، وباشرت السلطات المختصة الحادث، حيث تبين أن أنه تم رمي الرضيعة وسط القمامة بعد ولدتها بساعة.

وأجرت السلطات تحقيقاً لمعرفة هوية الطفلة والعثور على والديها، وطلبت السلطات إجراء تحليل الحمض النووي ثم تسليم الملف للقضاء من أجل استكمال التحقيقات.