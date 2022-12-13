تحدث حارس وقائد منتخب فرنسا، هوغو لوريس، عن المباراة التي ستقام بين منتخب بلاده والمنتخب المغربي، ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال :” الأجواء الجماهيرية داخل الملعب ستكون معادية لصالح المغرب، والمشجعين والمشجعات سيكونوا ضدنا لكننا جاهزون لكل شيء”.

وأكد أن المنتخب المغربي فريق قوي وتمكنوا من التغلب على الفرق التي واجهوها وتصدروا مجموعة قوية، مضيفا أنهم سيكونوا في قمة مستواهم، وأنهم سيحرصون على التركيز حتى لا يندموا في النهاية.

يذكر أن منتخب فرنسا سيواجه منتخب المغرب يوم غد على «ملعب البيت» شمال العاصمة الدوحة.