حذر خبراء صحة من تناول حقن الستيرويد، والاستعانة بمكملات وأدوية لزيادة الكتلة العضلية وخفض معدل الدهون،وقد تؤثر تلك المكملات قد تؤثر على الهرمونات.

وقال الباحث الأميركي المختص في استخدام ما يعرف بـ”الستيرويدات البنائية”، هاريسون بوب، أنه بات من المستحيل أن ينال رياضي ما جائزة من جوائز كمال الأجسام في الولايات المتحدة دون أن يكون قد استعان بالمكملات والحقن، وفقاً لـ”واشنطن بوست” الأميركية.

وتابع أن استخدام الستيرويد بكميات محدودة ومعقولة يكون آمنا في العادة، لكن الكثرة هي التي تجلب المتاعب، مشيرا إلى أنه عندما يصل مستخدم الستيرويد والمنشطات الأخرى إلى أواسط العمر، يلاحظ مشكلات كبرى على مستوى القلب ونظام الدماغ.

وأضاف أن أخذ تلك المواد الخطرة يزيد من حجم البطين الأيسر في القلب، أو ما يعرف بغرفة ضخ الدم، في حين تصبح جدران العضلة الحيوية أكثر سماكة، وعندئذ، يرتبك تدفق الدم.

كنا حذر الخبراء من أن الإكثار من الهرمونات يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجسم، وربما تصل المضاعفات إلى حد الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت الباحثة المختصة في طب القلب بجامعة إنديانا الأميركية، أونيديكا إليونزي، أن الإكثار من الستيرويد والمنشطات يربك عمل القلب في مرحلة من العمر، ويؤدي إلى تجلطات الدم والإصابة بالسكتة والنوبة القلبية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.