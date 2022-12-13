كشفت مدربة ريادة الأعمال أنوار الحكمي، قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون ريال نتيجة ثقتها في الاستثمار ووهم المكسب السريع.

وقالت الحكمي خلال لقائها في برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”: إن فتاة كانت تملك نحو 350 ألف ريال وذهبت لأحد الأشخاص أوهمها بأنه قادر على استثمار أموالها وإكسابها أرباحًا كبيرة ولكنها فقدت أموالها على التوالي حتى فقدتها بالكامل.

وأوضحت أن النساء يعتبرون أكثر الضحايا لمثل هذه الأعمال؛ بسبب عاطفتهم التي غالبًا ما تتحكم في قراراتهم.