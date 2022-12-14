تغلب منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة مثيرة على استاد “لوسيل”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الأول في شباك نظيره منتخب كرواتيا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 34 من زمن المباراة.

وعزز جوليان ألفاريز، تقدم منتخب الأرجنتين، بالهدف الثاني بالدقيقة 39 من زمن المواجهة النارية.

وتقدم جوليان ألفاريز لاعب منتخب الأرجنتين بالهدف الثالث لفريقه من صنع النجم ليونيل ميسي، في شباك نظيره منتخب كرواتيا بالدقيقة 69 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة حجزت الأرجنتين مقعدها في نهائي مونديال قطر، وتنتظر لملاقاة الفائز من لقاء ‎المغرب ‎وفرنسا .