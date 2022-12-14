أوضح محلل الأسواق المالية عبد الله الحامد، تأثير نسب التذبذب المفتوحة على أسواق الأسهم.

وقا الحامد: “نسب التذبذب المفتوحة يتم العمل بيها في الأسواق المتطورة حول العالم مثل الأسواق الأمريكية وأغلب الأسواق الأوروبية، إلا أنها تعتبر سلاح ذو حدين”.

وأضاف: “في حال كانت الأمور ممتازة تشاهد صعودا للأسهم، لكن في حال كانت الأسواق والتوقعات سلبية يجعل هناك نزول في الأسهم لا محدود”.

وتابع: “لا ننسى أن السوق السعودي بالذات نسبة الأفراد المتعاملين فيه عالية جدا، وعند النزول تكون التأثيرات فقط نفسية”.