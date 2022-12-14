أوضح محلل الأسواق المالية عبد الله الحامد، تأثير نسب التذبذب المفتوحة على أسواق الأسهم.
وقا الحامد: “نسب التذبذب المفتوحة يتم العمل بيها في الأسواق المتطورة حول العالم مثل الأسواق الأمريكية وأغلب الأسواق الأوروبية، إلا أنها تعتبر سلاح ذو حدين”.
وأضاف: “في حال كانت الأمور ممتازة تشاهد صعودا للأسهم، لكن في حال كانت الأسواق والتوقعات سلبية يجعل هناك نزول في الأسهم لا محدود”.
وتابع: “لا ننسى أن السوق السعودي بالذات نسبة الأفراد المتعاملين فيه عالية جدا، وعند النزول تكون التأثيرات فقط نفسية”.
فيديو | ما تأثير نسب التذبذب المفتوحة على أسواق الأسهم؟.. محلل الأسواق المالية عبد الله الحامد يجيب #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/PsTNhCUKZe
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 13, 2022
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