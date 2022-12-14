حصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب في مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وكرواتيا.

وتسلّم ميسي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وكرواتيا، بعد انتهاء مباراة نصف النهائي ، بالتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022.

وساهم ليونيل ميسي في فوز الأرجنتين على كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، ثم صنع الهدف الثالث ومرّر كرة حاسمة لـ ألفاريز.

وتمكنت الأرجنتين من التأهل إلى نهائي كأس العالم بعد التغلب على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة .