علق النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي، على تأهل منتخب الأرجنتين لدور نصف نهائي كأس العالم 2022، في البطولة المقامة حاليًا في قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقال ميسي” لا أعرف ما إذا كانت هذه هي أفضل بطولة لي أم لا ، لكنني استمتعت بهذه البطولة كثيرًا منذ، وكنا واثقين من أن هذه المجموعة ستنجح ، ونحن نعرف ما نحن عليه وماذا نفعل ، و نطلب من الناس أن يؤمنوا بنا “.

وأضاف ليونيل ميسي:” لقد مرت أشياء كثيرة في ذهني ، إنه لأمر مثير للغاية أن أرى الناس والعائلة يفرحون ، و كأس العالم بأكمله كان مذهلاً “.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي عادل الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المسجّل باسم الألماني لوتار ماتيوس والبالغ 25، كما بات الهداف التاريخي للأرجنتين في نهائيات كأس العالم.