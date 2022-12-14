علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ما أثير في إحدى التغريدات تحت هاشتاق “حملة استبدل الخبز بالملعقة” بشأن أن الخبز المتداول حاليا مليء بالمضافات الصناعية.

وقالت الهيئة أنه لا يسمح بإضافة أي مادة مضافة لدقيق القمح إلا بعد التأكد من سلامتها ومأمونيتها، مؤكدة أن المواصفات الدولية تسمح أيضًا باستخدام هذه المواد مثل مواصفات هيئة الدستور الغذائي “الكودكس” ومواصفات الاتحاد الأوروبي.

كان أحد المختصين في أبحاث المسرطنات أكد أن الخبز أصبح مليئا بمحسنات ومثبتات وملونات، وصناعيات لتحسينه، الأمر الذي جعله أحد أسباب انتشار مرض السّكر، داعيا من يريد خفض السكر التراكمي، والوزن، وتجنب مشاكل تهيّج القولون الذي قد يثيره الخبز إلى تبني حملة “استبدل الخبز بالملعقة”، وتناول الإفطار بالملعقة بدون خبز.