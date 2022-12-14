كشفت شركة السيف مهندسون مقاولون (El Seif)، عن فتح باب التوظيف لشغل أكثر من (100) وظيفة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات، بمشروعات كبرى في مناطق المملكة .
وأفادت الشركة بأن المؤهلات المستهدفة:
– الثانوية فما دون.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
عدد الوظائف:
– أكثر من (100) وظيفة
وأوضحت أن المجالات الوظيفية المتوفرة هي
– وظائف إدارية ومالية وقانونية.
– وظائف هندسية وفنية.
– وظائف الحاسب الآلي.
– وظائف فنية وحراسات أمنية.
وقالت أن التقديم متاح الان على موقع النتيجة.
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