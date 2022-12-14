كشفت شركة السيف مهندسون مقاولون (El Seif)، عن فتح باب التوظيف لشغل أكثر من (100) وظيفة لحملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات، بمشروعات كبرى في مناطق المملكة .

وأفادت الشركة بأن المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية فما دون.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

عدد الوظائف:

– أكثر من (100) وظيفة

وأوضحت أن المجالات الوظيفية المتوفرة هي

– وظائف إدارية ومالية وقانونية.

– وظائف هندسية وفنية.

– وظائف الحاسب الآلي.

– وظائف فنية وحراسات أمنية.

وقالت أن التقديم متاح الان على موقع النتيجة.