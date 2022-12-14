كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه بسعر ومواصفات منافسة.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وعلى شاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة ،بدقة (1699/720) بيكسل، ترددها يعادل 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستميز سامسونغ الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

والجدير بالذكر أن سعر الهاتف في الأسواق العالمية سيكون نحو 100 يورو.