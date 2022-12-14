أوضح فني الديكور خالد المالكي، الأفضل والأكثر أمانا بين بين الدفايات الكهربائية والحطب.

وقال خالد المالكي، عبر برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن دفايات الحطب تحتاج إلى طريقة معينة في تنفيذها والانتباه لعدة أشياء لأنه يحدث منها حوادث كبيرة.

وأشار إلى أنه يفضل دفايات الكهرباء، بينما الغاز يعاب عليها التكلفة العالية وإجراءات السلامة والأمان، لافتا إلى أن هناك دفايات داخلية وأخرى خارجية، ودفايات تعمل عن طريق المواد الصلبة مثل الحطب والفحم، وأخرى تعمل بالمواد السائلة، ودفايات تعمل بالغاز، ودفايات بالكهرباء.

#صباح_السعودية | الدفايات الكهربائية والحطب، أيهم أفضل وأكثر أمانًا؟ فني الديكور خالد المالكي يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lRvhfmCJ5X — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 14, 2022