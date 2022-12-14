أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10248 نقطة (+ 27 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 30.95 ريال.

وأنهت أسهم “المواساة” و”كيان السعودية” و”سلوشنز” و”الحفر العربية” و”مجموعة تداول” و”سليمان الحبيب” و”العربي الوطني”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 5 و7 %.

وصعد سهم “أسمنت حائل” بنسبة 2 % عند 11.70 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية بواقع 0.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022.

وارتفع سهم “أمريكانا” بنسبة 3 % عند 3.16 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 226 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 74.30 ريال.

وهبطت أسهم “بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”إكسترا” و”سدافكو” و”أسمنت تبوك” بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهم “الإنماء طوكيو مارين” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 13.28 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 570 ألف سهم.