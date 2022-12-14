أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة ريال مدريد بموعد بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن “فيفا أخبر ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من الـ1 إلى الـ11 من فبراير المقبل، حيث ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بينما أبدى النادي اعتراضه على اللعب قبل مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، التي ستقام في الـ21 من فبراير المقبل، إذ يسعى جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، لحل الأزمة والإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة خلال تواجده في الدوحة لحضور نهائي كأس العالم 2022”.

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، تشهد مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد المغربي بطل دوري أفريقيا.

ومن المتوقع أن يشارك العين بطل الدوري الإماراتي مرشحًا عن الدولة المستضيفة.