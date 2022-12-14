أثارت ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، أمس الثلاثاء، ردود أفعال واسعة.

واعتبر الكثيرون أن قرار الحكم دانييلي أورساتو في احتساب ركلة الجزاء غير صحيح، والتي جاءت بعد اتصال حدث بين الحارس ليفاكوفيتش وجوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين، ثم سجل منها ميسي الهدف الافتتاحي.

وعلق إيكير كاسياس، حارس ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق على الأمر مؤكدا بأنها غير صحيحة.

كما علق فيليبي راموس الحكم السابق، والذي نشر صورًا أبرز بها رأيه، وقال كتب الحكم الدولي السابق: “قدم حارس المرمى اليمنى دائمًا على الأرض، الاتصال أمر لا مفر منه بسبب القصور الذاتي في اللعب. الكرة لُعبت والاتصال كان أمرًا لا مفر منه”.