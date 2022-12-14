أثارت الكرة الرسمية الجديدة للدور نصف النهائي ونهائي كأس العالم قطر 2022، التي تحمل اسم “الحلم”، الكثير من الجدل.

ولاحظ متابعو مواقع التواصل اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مكتوبا على كرة “أديداس” الرسمية للدور قبل النهائي والنهائي لكأس العالم 2022.

ووفقا لمجلة “فور فور تو”، فإنه بالنظر عن قرب إلى الكرة الجديدة لكأس العالم، سيظهر اسم ليونيل ميسي مكتوبا عليها، بوجود كلمة “ليو” في أحد المثلثات، غير أن ذلك كان صدفة.

وأضافت المجلة أن الحرف “L” واضح للغاية، ويبدو أنه ينحني إلى الحرف الصغير “e” قبل الانتهاء بحرف “o”، لتتكون في النهاية كلمة “Leo” باللغة الإنجليزية، وهو اختصار اسم ليونيل ميسي.

وأشارت “فور فور تو” إلى أن الكرة تحتوي على كلمة “معا” مكتوبة بعدة لغات مختلفة، مضيفة أن اللغة الأساسية في قطر هي بالطبع اللغة العربية. وتبدو كلمة “معا” بالخط العربي على الكرة مشابهة لكلمة “Leo” في الإنجليزية.

وظهرت كرة “الحلم” لأول مرة في مباراة الدور نصف النهائي الأولى بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا (3-0) مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لوسيل.