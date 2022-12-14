التقطت كاميرات ملعب البيت لحظة اطمئنان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على أحد المشجعين بعد أن سدد الكرة عليه أثناء تأديته عمليات الإحماء .

وتنطلق بعد قليل صافرة بداية اللقاء الحاسم بين فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم في قطر.