التقطت كاميرات ملعب البيت لحظة اطمئنان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على أحد المشجعين بعد أن سدد الكرة عليه أثناء تأديته عمليات الإحماء .
وتنطلق بعد قليل صافرة بداية اللقاء الحاسم بين فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم في قطر.
كيليان مبابي نجم منتخب #فرنسا يطمئن على أحد الجماهير في مدرجات استاد البيت بعد تعرضه لأزمة صحية#كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #francemaroc #FRAMAR #LesBleus #FiersdetreBleus#Qatar2022 #FIFAWorldCup #ديما_مغرب pic.twitter.com/PKewEbl8n6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2022
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