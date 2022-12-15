قرر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون يحظر استخدام موقع “تيك توك” للتواصل الاجتماعي على أجهزة العمل بالمؤسسات الفيدرالية.

وأكد نص الوثيقة، التي كتبها السناتور الجمهوري جوش هاولي (من ولاية ميسوري)، أنه يجب إزالة التطبيق من أجهزة العمل المملوكة للوكالات الفيدرالية الأمريكية. كما تم حظر تنزيل هذا التطبيق واستخدامه لاحقا على هذه الأجهزة.

وتم تحديد العديد من الاستثناءات تسمح باستخدام هذا التطبيق من جانب وكالات حماية القانون بهدف ضمان الأمن القومي وخلال دراسات أمن المعلومات.

وأقر مجلس الشيوخ، مشروع القانون المذكور بالإجماع، وسيتعين الآن النظر فيه من قبل مجلس النواب الأمريكي قبل أن يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس جو بايدن.