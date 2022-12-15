تحدث الناقد الرياضي أحمد الشمراني عن أداء نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده المغرب خلال كأس العالم قطر 2022

وقال الشمراني :”حمد الله صنع التاريخ مع النصر ومشاركته في المونديال لم تبن على أداء فني حيث شاهدناه لا يستطيع التمرير ومجاراة باقي اللاعبين”

وأضاف “لم يقدم حمدالله في هذه المشاركة أي شئ يذكر، فالمشاركة من أولها لأخرها ليست مبنية على أداء فني رغم أن جميع من معه مؤهلين وجاهزين “.