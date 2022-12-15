أكد الخبير العسكري والاستراتيجي حسن الشهري، أن المملكة بصدد إنشاء جامعة عسكرية، وفي نهاية 2030 سيكون لدى القوات المسلحة الملكية عقيدة عسكرية خاصة بناء على قدراتها.

وقال “الشهري” خلال مداخلة على برنامج هنا الرياض‬⁩:” أن الجامعة العسكرية أصبحت من أهم الركائز في هذه المرحلة “، مُشيرًا إلى أنهم في صدد إنشائها لتقدم شهادة الزمالة في العلوم الاستراتيجية، والدكتوراه في الجانب المدني.

وأضاف: أن تحديد تنويع مصادر التسلح يعد من أحد مبادئ السياسة العسكرية في المملكة”، لافتًا أن هناك علاقات مع المملكة المتحدة وتليها بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وكثير من الدول أوروبية والناشئة ولكن الهدف هو وجود عقيدة عسكرية تهمك.”

فيديو | الخبير العسكري والاستراتيجي حسن الشهري لـ #هنا_الرياض: نحن بصدد إنشاء جامعة عسكرية، وفي نهاية 2030 سيكون لدى القوات المسلحة الملكية السعودية عقيدة عسكرية خاصة بناء على قدراتها pic.twitter.com/GZ3GFT2Uih — هنا الرياض (@herealriyadh) December 14, 2022