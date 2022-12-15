بالفيديو.. “الموارد البشرية”: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها

أكد مساعد وزير الموارد البشرية محمد الجاسر، أن المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها، لافتًا إلى أن قريبا تحويل المراجعة إلى مهنة وليست ممارسة.

وأوضح محمد الجاسر، أن قطاع الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية يقومون بتخطيط القوى العاملة، والتأكد أن هناك أوصاف وظيفية، وقياس النضج لدى الجهات الحكومية ومدى التزامها بالمعايير.

وتوقع ارتفاع نضج الممارسات في الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية إلى مستويات عالية خلال سنوات قليلة، مضيفًا: “وقعنا اتفاقية مع سدايا بقيمة 82 مليون ريال بهدف تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي”.

فيديو | مساعد وزير الموارد البشرية محمد الجاسر: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها.. وقريبا تحويل المراجعة إلى مهنة وليست ممارسة#الإخبارية pic.twitter.com/N1tKFsdibN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022