يرغب العديد في معرفة أسعار سيارات شانجان 2023 السيدان؛ حيث تقدم العلامة الصينية أكثر من سيارة في هذه الفئة بأسعار تنافسية.

سيارة UNI-V

تأتي سيارة يوني V بلغة التصميم الجديدة التي تميزها كأنها سيارة فضائية، فهو بلا شك تصميم مستقبلي يعتني بالديناميكية الهوائية في كل النواحي.

َوَتتمتع بسقف بانورامي وتجد من تكنولوجيا الراحة والترفيه ما يجعلها مريحة جدا بما في ذلك شاشة معلومات وترفيه 10.25 بوصة بدعم آبل كاربلاي وميزة عكس الشاشة لأندرويد.

تتمتع بسقف بانورامي وتجد من تكنولوجيا الراحة والترفيه ما يجعلها مريحة جدا بما في ذلك شاشة معلومات وترفيه 10.25 بوصة بدعم آبل كاربلاي وميزة عكس الشاشة لأندرويد.

أسعار شانجان UNI-V

تتوفر السيارة السيدان الصينية في السوق السعودية حتى الآن بفئة واحدة كالتالي:

شانجان يوني V فئة اليت – 87,285 ريال شامل الضريبة

سيارة شانجان السفن

تتوفر بتصميم عصري مع شبك أمامي باللون الأسود مع لمسات من الكروم، ومصابيح تعمل بتقنية الهالوجين والـLED معاً، ويتوسط الشبك الأمامي شعار شانجان بلونه الأزرق المميز، مع وجود مصابيح ضباب أمامية أيضاً.

وتعتمد السفن 2023 على محرك رباعي الساطوانات، بسعة 1.5 لتر، وقوة 105 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، صرفية وقود 17 كم/لتر، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق

وسائد هوائية أمامية

وسائد هوائية جانبية

نظام الثبات الإلكتروني

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

توزيع إلكتروني لقوة الفرملة

فرامل مانعة للانغلاق

نظام المساعدة على صعود المرتفعات

حساسات خلفية

كاميرا خلفية

-أسعار فئات شانجان السفن 2023

سعر الفئة الأولى القياسية 43,125 ريال شامل الضريبة.

-سعر الفئة الثانية المواصفات الكاملة 45,885 ريال شامل الضريبة

سيارة شانجان إيدو بلس

وترتكز إيدو بلس على عجلات بقياس 17 بوصة، أما من الخلف فهي تتوفر بمصابيح تعمل بالكامل بتقنية الـLED نفس تصميم الإضاءة الأمامية مع مخرجين لعادم السيارة بإطار من الكروم، مع وجود العواكس في الصدام الخلفي والحساسات.

وجاءت السيارة من الداخل بتصميم أكثر رياضية ورفاهية عن السفن، فالأبواب من الداخل توجد طبقة من الجلد مع مقابض أبواب من الكروم وخط من الكروم بداية من المقبض وحتى آخر الباب الأمامي.

محرك سيارة شانجان إيدو بلس

-الأول محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر GDI لفئة تريند بقوة 128 حصان و161 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة CVT.

-الثاني محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو GDI لفئات سمارت وليميتد بقوة 158 حصان و260 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 خلال 7.9 ثوان، مع صرفية وقود تُقدر بـ 5.9 لتر لكل 100 كم ويُعد هذا المحرك من بين أفضل عشر محركات في الصين لعام 2019.

وتتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

1-وسائد هوائية أمامية (السائق + الراكب)

وسائد هوائية أمامية جانبية

2-نظام ACC للحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك

3-نظام قياس ضغط الإطارات

4-نظام مانع انغلاق المكابح

5-نظام توزيع قوة المكابح الكترونياً

6-نظام التحكم بالثبات

7-نظام المساعدة على صعود المنحدرات

8-نظام التحكم بالالتصاق الناتج عن الجر

9-مساعد الفرملة

10-مكابح توقف كهربائية

11-حساسات خلفية

12-كاميرا خلفية

13-نظام رؤية محيطية 360 درجة

14-نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

15-مكابح طوارئ

16-مثبت سرعة متكيف بالرادار

17-نظام الركن الذاتي

أسعار سيارة شانجان إيدو بلس 2023

فئة تريند: بسعر 60,145 ريال شامل الضريبة

فئة سمارت: بسعر 67,620 ريال شامال الضريبة

فئة ليميتد: بسعر 74,060 ريال شامل الضريبة