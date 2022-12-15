ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، (40) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (956) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

كما ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف وجازان، (6) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (6) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.