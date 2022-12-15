أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 10290 نقطة (+ 42 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.

وشهد السوق السعودي، اليوم تنفيذ “فوتسي راسل” تغييراتها الدورية وفقا لمراجعتها.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار “الريبو العكسي” و”الريبو” بـ 50 نقطة أساس، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى النطاق بين 4.25% و4.50%، مقارنة بمستواه السابق عند 3.75% و4%.

وارتفع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 1 % عند 49.45 ريال.

وأنهت أسهم “علم” و”أكوا باور” و”سلوشنز” و”المجموعة السعودية” و”اللجين” و”المواساة” و”أسواق العثيم” و”رتال” و”التعاونية” و”التصنيع الوطنية” و”مجموعة تداول”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 31.05 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 33 مليون سهم، منها صفقة خاصة بنحو 25 مليون سهم.

وتصدر سهم “نماء للكيماويات” ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %.

في المقابل، تراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 73.40 ريال.

وأنهت أسهم “بنك البلاد” و”العربي الوطني” و”دار الأركان” و”معادن” و”إس تي سي”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5 %.