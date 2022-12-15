أكدت الهيئة السعودية للسياحة أنه بإمكان مواطني تركيا إصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، خلال 48 ساعة.

وأضافت أنه بإمكان حاملي الجنسية التركية القدوم إلى المملكة إصدار تأشيرة سياحية، عن طريق السفارة أو القنصلية السعودية بتركيا.

وأوضحت أنه يمكن التنسيق لإصدارها خلال 48 ساعة عن طريق مكاتب السياحة والسفر المعتمدة في تركيا، والمدرجة في الموقع الإلكتروني بوزارة الخارجية السعودية.

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يذكر أنه يمكن للمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن؛ من الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات الدولية في مدن جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام.