حقق فريق الفيحاء فوزا كبيرا على نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن.

وسجبل أنتوني نواكايمي الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة، فيما أهدر سوكول تسيكاليشي ركلة جزاء كانت قد احتُسبت لصالح فريق الخليج.

وأدرك الخليج هدف التعادل في الدقيقة 54 بعدما سجل لاعب الفيحاء سامي الخيبري بالخطأ في مرماه، بينما سدد اللاعب أسامة الخلف هدف الفوز لفريق الفيحاء في الدقيقة 55 ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبذلك رفع الفيحاء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.