تراجع رجل كويتي عن قراره بالزواج من أربع مغربيات، والذي كان قد اتخذه بعد تأهل المنتخب المغربي لدور الـ 16 في كأس العالم.

وبعد خسارة منتخب المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال أمس الأربعاء، ظهر الرجل نفسه معلنا عدوله عن القرار قائلا: “سأعود للكويتية”.

وكانت “صدى” نشرت مقطعا للمشجع الكويتي، لحظه فرحه بتأهل المنتخب المغربي للدور الـ 16 في كأس العالم، بعد الفوز على كندا بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة، وقال حينها: “بتزوج 4 مغربيات وأطلق الكويتية، الشرع محلل لي أربعة”.

ويلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل على ستاد “خليفة الدولي”، بينما يتنافس المنتخب الفرنسي على اللقب في المباراة النهائية التي تجمعه بنظيره الأرجنتين يوم الأحد.

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