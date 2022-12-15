علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على أداء لاعب الاتحاد والمنتخب المغربي عبد الرزاق حمدالله، مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ونشر البكيري صورة حمدالله قائلا: “من لديه محترف وصل مع منتخب بلاده الى دور الاربعة؟ من لديه محترف.. استدعت مشاركته مع منتخب بلاده في دور الأربعة إلى تأجيل مباراة دورية لفريقه”.

وأضاف مازحا: “من لديه محترف حتى وهو مع فريقه او المنتخب.. يرفع ضغط بعض الناس”.

وكان حمدالله قد أهدر فرصة تسجيل منتخب المغرب في مرمى فرنسا في مباراة أمس في نصف نهائي المونديال، ما تسبب في غضب بعض الجماهير.