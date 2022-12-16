تحدث عبدالله الدوسري مالك إبل اليوم الجمعة عن استثمار الإبل ، مشيرا إلى أن سعرهم يقفز بعد سنوات من تربيتهمم.

وقال الدوسري خلال برنامج مجلس الصياهد ” أنه قام بشراء القاعود ب400 الف وبعد عامين يمكن أن بيعه بُ 25 مليون ريال”.

يشار إلى أن منقية “النواهي ” لمالكها عبدالله الدوسري تصدّرت شوط فئة البداوة للون الشقح،بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، أمس الخميس ، نتائج الفائزين في الشوط؛ حيث حصل على المركز الثاني المواطن بندر محمد بن شوية بالمنقية “الماركات “، وحلّت في المركز الثالث منقية “مفرقات” لمالكها المواطن ظافر عيد فهد العريدي.