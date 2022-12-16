أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم التخلُّف عن صلاة الجمعة؛ لأجل العمل

وقال الخضير “صلاة الجمعة شأنها عظيم، و«مَن تَرَك ثلاثَ جُمعٍ تهاونًا بها، طَبَع الله على قلبه» [أبو داود: 1052]، «لَيَنتهينَّ أقوام عن وَدْعِهم الجُمعات، أو لَيَختمنَّ الله على قلوبهم» [مسلم: 865]، وأهل العلم يقولون: إن ترك الجمعة من باب تيسير العسرى، فالجمعة شأنها عظيم، وما معنى تيسير العسرى؟ المشار إليه في سورة الليل: {وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 8-10] التي هي النار-نسأل الله السلامة والعافية-، فإذا كان هذا العمل عمل حراسة، بحيث يضيع العمل، وحصل عليه التناوب، كالحراسات الأمنية التي ترْكها مُخلٌّ بالأمن”.

وأضاف “فإن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، لكن لا يليق بالمسلم أن يكون ديدنه ذلك، بل تكون المسألة نوبات. وأما إذا كان عملًا دنيويًّا تجاريًّا محضًا لا يفوت، فإن وقت العبادة مستثنى من العمل شرعًا، ولا يحتاج فيه إلى إذن صاحب العمل، فإذا دُعيتَ إلى الصلاة فأجب”.