تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫99985 مقابل الريال الواحد 0٫25001

الدولار: 3٫76051 مقابل الريال الواحد 0٫39680

درهم إماراتي:1٫02388 مقابل الريال الواحد0٫97668

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56680

دينار أردني:5٫30178 مقابل الريال الواحد 0٫18862

دينار كويتي:12٫26319 مقابل الريال الواحد0٫08154

دينار بحريني: 9٫97401 مقابل الريال الواحد0٫10027

الريال القطري:1٫03275 مقابل الريال الواحد 0٫96829

الدرهم المغربي:0٫35603 مقابل الريال الواحد 2٫81139

الجنيه المصري:0٫15258 مقابل الريال الواحد 6٫55414