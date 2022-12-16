تعد سيارة الهاتشباك كيا ريو موديل 2022 أحد أشهر سيارات العملاق الكوري الجنوبي في الفئة الاقتصادية، حيث تتميز بخيارين من المحركات والعديد من التجهيزات الداخلية.

وجاءت السيارة كيا سوق المملكة بخيارين من المحركات، الأول يأتي بسعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قادر على ضخ وإنتاج 133 نيوتن/متر من عزم الدوران، و 100 حصانا.

كما تتوفر السيارة أيضًا بمحرك ثاني بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر.

وجاءت أسعار السيارة كيا ريو موديل 2022 في سوق المملكة :

الفئة الأولى بسعر 69,688 ريال

الفئة الثانية بسعر 69,688 ريال

الفئة الثالثة بسعر 71,758 ريال

الفئة الربعة بسعر 71,758 ريال

الفئة الخامسة بسعر 75,208 ريال

الفئة السادسة بسعر 75,323 ريال

الفئة السابعة بسعر 83,028 ريال