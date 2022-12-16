أوضحت متحدثة التعليم ابتسام الشهري، أن الهدف من الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة؛ تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في المجالات الثقافية من التعليم العالي والتدريب التقني والمهني خلال 5 سنوات.

وقالت “الشهري ” خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” بحلول عام 2026 ستقطف الشراكة إلى تقديم أنشطة ثقافية للطلاب والطالبات “، لافتةً أن الهدف أن يُختار أكثر من 5% من خريجي التعليم العام.

وأفادت بأنهم يختارون تخصصهم ويعملون في المجالات الثقافة، ويتوقع بشكل تصاعدي الوصول خلال الـ 5 سنوات أن يتم تخريج أكثر من 20 ألف متخصص