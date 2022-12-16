أوضحت متحدثة التعليم ابتسام الشهري، أن الهدف من الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة؛ تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في المجالات الثقافية من التعليم العالي والتدريب التقني والمهني خلال 5 سنوات.
وقالت “الشهري ” خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” بحلول عام 2026 ستقطف الشراكة إلى تقديم أنشطة ثقافية للطلاب والطالبات “، لافتةً أن الهدف أن يُختار أكثر من 5% من خريجي التعليم العام.
وأفادت بأنهم يختارون تخصصهم ويعملون في المجالات الثقافة، ويتوقع بشكل تصاعدي الوصول خلال الـ 5 سنوات أن يتم تخريج أكثر من 20 ألف متخصص
فيديو | متحدثة التعليم ابتسام الشهري:
الهدف من الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في المجالات الثقافية من التعليم العالي والتدريب التقني والمهني خلال 5 سنوات#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/un6VYrw6qj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022
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