كشف قطاع شرطة كرة القدم بالمملكة المتحدة أنه لم يتم القبض على أي من الجماهير البريطانية خلال كأس العالم في قطر مؤكداً أن سلوكهم كان مثاليا .

ونقلت صحيفة يو.إس.أيه عن مارك روبرتس من شرطة تشيشاير: “لم تكن هناك أي اعتقالات أو حوادث للإبلاغ عنها خلال وجود الجماهير في فترة وجود المنتخبين، والفضل في ذلك لجميع أولئك الذين سافروا”.

وأضاف روبرتس: في المعتاد يتم إلقاء القبض على بعض جماهيرنا في كأس العالم، لكن لم يسبق من قبل عدم إلقاء القبض على أي جماهير بريطانية.

وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال كأس العالم في روسيا 2018.