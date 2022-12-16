تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من الفوز على نظيره الطائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

أحرز الطائي هدفه في الدقيقة 75 عن طريق أمير سعيود، لكن أبها أحرز هدف التعادل في الدقيقة 81 من خلال اللاعب سعد بقير، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، سجل اللاعب صالح العمري الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أبها بهدفين لهدف.

يذكر أن المباراة أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023.