يعيش مشجعو نادي برشلونة أزمة حقيقية، ما بين تشجيع ميسي في مباراة نهائي المونديال أم الثنائي الفرنسي الحالي جول كوندي وعثمان ديمبلي.

وتلتقي فرنسا مع الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بعدما تجاوزت الأولى المغرب بينما تخطى ميسي ورفاقه عقبة كرواتيا.

وخاض ميسي 4 مونديالات وهو لاعب لبرشلونة الإسباني، إذ خرج من ربع النهائي في الأول أمام ألمانيا بركلات الترجيح، وفي 2010 ودع من ثمن النهائي بعد خسارة قاسية أمام ألمانيا، ومجدداً خسر أمام ألمانيا في 2014 بالمباراة النهائية، وفي روسيا ودع من ثمن النهائي بعد الهزيمة أمام فرنسا.

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