تغلب فريق النصر على الرائد برباعية مقابل هدف خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله في خضم منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وسجل اللاعب الروماني ميتريتا هدفه بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ 18 بالقدم اليمنى على يسار حارس المرمى النصراوي أوسبينا في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

فيما سجل اللاعب فينسنت أبوبكر الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة (45) من عمر المباراة، وأحرز تاليسكا ثلاثة أهداف في الدقائق (61-73-89).

وبذلك الفوز أصبح النصر في المركز الأول برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف على فريق الشباب، ويتواجد الرائد في المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.