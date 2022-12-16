حصل الدكتور فريح بن نائف العنزي، براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

ومُنح العنزي براءة الاخذتراع، نظير بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر التي اعتمدت على استخدام معلومات الثغرات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة.

وقال الدكتور العنزي أن المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراه من جامعة جنوب فلوريدا الأمريكية، وسُجلت باسمه وباسم المشرف على الأطروحة.

وأضاف أنه يمكن من خلال براءة الاختراع تحديد التفاعل بين الثغرات الأمنية والمتغيرات الفردية أو عوامل الخطر التي تقود الحد الأدنى من بيانات الخطوات اللازمة لاختراق الشبكات.